«كلية آل مكتوم» في دندي تحتفل باختتام برنامج التعددية الثقافية

المصدر: دندي ـ وام

تحتفل كلية آل مكتوم للتعليم العالي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية اليوم بتخريج الدورة الـ27 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة ضمن برنامج التدريب الأكاديمي الذي شاركت فيه 63 طالبة من 13 جامعة وكلية.

ويحضر حفل التخرج، الذي يقام في قاعة ماريوت في وسط مدينة دندي في اسكتلندا، اللورد بروفوست إبان بورتويك عمدة مدينة دندي وميرزا الصايغ رئيس مجلس كلية آل مكتوم مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ورؤساء وممثلو الجامعات والكليات المشاركة بطالباتها.

والطالبات الخريجات يمثلن جامعات وكليات من الإمارات وكلية الشرطة في أبوظبي وجامعة أبوظبي والجامعة الأمريكية بالشارقة والجامعة البريطانية في دبي وجامعة الشارقة وجامعة زايد وجامعة الفجيرة وكلية التقنية العليا وكلية الدراسات الإسلامية والعربية وشركة بترول الإمارات «اينوك» وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة المالايا الماليزية.

وقال الدكتور أبو بكر جابر مدير الكلية إن برنامج الدورة جاء شاملاً من ناحية الموضوعات التي تناولها وكفاءة الأساتذة المحاضرين من جامعات مشهورة في بريطانيا، وتفاعلت الطالبات مع المحاضرين وعكست أسئلتهن القدرة على الفهم والاستيعاب.

متابعة

من جانبه أشار ميرزا الصايغ إلى متابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لسير البرنامج أولاً بأول واطمئنانه المستمر على توفير إدارة الكلية كل الإمكانيات التي تمكن بناته الطالبات من الاستفادة القصوى من البرنامج، لافتاً إلى اطلاع سموه على سير البرنامج وفق المخطط له وحرصه على اكتساب الطالبات للقدرات والخبرات القيادية التي تمكنهن كقياديات المستقبل وخدمة دولتهن الإمارات في مواقعهن المستقبلية.

لقاءات

التقت الطالبات اللورد بروفوست إبان بورتويك عمدة دندي وحمزة يوسف وزير العدل الاسكتلندي وزرن البرلمان الاسكتلندي واطلعن على كيفية مناقشة القضايا خلال جلساته، كما قمن بزيارة خاصة لمتحف «في اند أيه» الذي يعد تحفة في فن العمارة والتصميم المعاصر وصممه المعماري اليابانى «كينغو كوما» الحائز على جوائز عدة لإنجازاته المعمارية حول العالم.