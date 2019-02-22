«أمريكية الإمارات» تطلق برامج إبداعية

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

تعتزم الجامعة الأمريكية بالإمارات إطلاق برامج إبداعية خلال العام الدراسي المقبل الذي يبدأ شهر سبتمبر 2019، وتدرّس بساعات معينة بعد أن يتم اختيار يوم محدد في الأسبوع، وسيكون غير تقليدي ومختلف عن أنظمة وبرامج المحاضرات المعروفة، لكل الكليات بالجامعة، تاركاً المجال مفتوحاً للطلبة أمام إبداعاتهم وتصوراتهم اللامحدودة، بحيث لا تكون ضمن المساقات التقليدية بغرض تحفيز وتعزيز التفكير الإبداعي للطلبة، وترجمتها على أرض الواقع.

جاء ذلك على هامش افتتاح الجامعة مركز الابتكار والإبداع الأول في حرمها الجامعي وذلك بحضور المهندسة أنوار الشمري مديرة إدارة التصميم في وزارة تطوير البنية التحتية، وشرطة دبي وبلدية دبي وشركة (انوفيتيف سوليوشن) للحلول المبتكرة، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية والهيئة التدريسية والطلبة، انطلاقاً من حرص الجامعة وإيمانها بقدرات وإبداعات طلبتها وتشجيعاً على النجاح والتميز.

ويعد مركز الابتكار المكان الأول الذي سيجمع بين جميع التخصصات من مختلف الكليات كإدارة الأعمال، القانون، الاتصال الجماهيري، وغيرها من الكليات الأخرى الأمر الذي سيفتح المجال أمام الطلبة لتبادل الأفكار والمهارات وإطلاق العنان للتفكير الناقد والمنطقي، وإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل التي قد تواجههم في الحياة الجامعية والمهنية مستقبلاً.

وأكد الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات، حرص الجامعة على خلق جيل ناجح ومبتكر، مبدع وواعٍ مهنياً، وتشجيع الطلبة ودعمهم على الصعيدين المعنوي والمادي عن طريق توفير مساحات يستطيعون من خلالها ممارسة وتنفيذ مشاريعهم وأعمالهم الأكاديمية المبتكرة التي تترجم تميزهم وأفكارهم البناءة، والقدرة على التفكير والبحث والإنتاج.

ومن جهته قال الدكتور أحمد نوفل المصري مدير مكتب البحوث والابتكارات في الجامعة، إن مركز الابتكار سيكون بمثابة محطة لطلابنا ليشاركوا إبداعاتهم ومهاراتهم في ابتكار مشاريع إبداعية، كما يهدف إلى تثقيف طلبتنا وتعزيز قدراتهم الإنتاجية وتشجيعهم على مواصلة التفكير خارج الصندوق.

وتخلل افتتاح المركز عروض للروبوتات التي رحبت بزائري المركز، كما قدمت لمحة عن ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي من الضيافة وتقديم القهوة والحلويات من قبل الروبوتات عوضاً عن العنصر البشري .