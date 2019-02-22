لجنة مهرجان رأس الخيمة الابتكاري تكرّم الجهات المساهمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّمت اللجنة المنظمة لمهرجان الكورنيش الابتكاري في رأس الخيمة، وضمن شهر الابتكار، وبحضور اللواء علي عبد الله بن علون قائد عام شرطة رأس الخيمة، والدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة؛ الجهات المشاركة بالمهرجان والمؤسسات والهيئات الحكومية، وإدارات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي ساهمت في عمليات إعداد وتنظيم المهرجان، والتي ساهمت بجهودها الكبيرة في عملية إنجاح المهرجان بشكل عام.

وتضمنت فعاليات التكريم، عرضاً للكلاب البوليسية التابعة لشرطة رأس الخيمة، وعرضاً موسيقياً قدمته فرقة موسيقى الشرطة، وتم عرض فيلم عن المهرجان، كما أقامت الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة (حلقة نقاشية) ناقشت فيها (أهم التحديات التي تواجه الشباب بالمشاريع المبتكرة والمتوسطة والصغيرة).