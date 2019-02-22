شرطة دبي تعرض أحدث مشاريعها في شهر الابتكار

المصدر: دبي - البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي اليوم الجمعة، في شهر الإمارات للابتكار ضمن منصة خاصة متميزة في منطقة (سيتي ووك) تضم أجنحة عدة، وستعرض فيها نجاحاتها في الابتكارات وعددا من المشاريع الحديثة، منها مشروع عيون ومشروع حماية وبرنامج الجرائم الإلكترونية، ومسرعات المستقبل، وأمن المدارس، ونظام الشكاوى الإلكتروني.

كما وستعرض شرطة دبي أحدث الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي والطائرات بدون طيار العاملة في المجال الشرطي، والألعاب الافتراضية والسيارة الخدمية الذكية والمزرعة الذكية وغرفة العمليات المحمولة، إضافة إلى مجالس شرطة دبي، وغيرها من الابتكارات النوعية التي تساهم في تحفيز أفراد المجتمع، وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات، وتسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية، تعزز مكانة الإمارات بين أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال المشاركة في شهر الإمارات للابتكار بكل إمكانياتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل الابتكار إلى ثقافة يتبناها مجتمع الإمارات، ومنهج عمل للحكومة.

وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي واكبت إعلان شهر الإمارات للابتكار ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، مؤكدة مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «الابتكار ليس ترفاً فكرياً بل سر تجدد الدول والشعوب، وهو الذي يحدد مكانتنا بين الأمم والقيمة التي نضيفها للعالم من حولنا».

وأضاف: لقد بدأنا ترجمة توجهات قيادتنا بتهيئة بيئة للابتكار من خلال إيجاد بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين، من خلال مبادرة المكاتب السعيدة التي عملت على تصميم وتزيين المكاتب في الإدارات العامة، وتوفير استراحات ومكتبات في أروقة مبنى القيادة، وأدوات وأجهزة حديثة، بالإضافة إلى تقدير جهود الموظفين، بالتكريم والتحفيز المستمر لهم، كوننا ندرك أن آثار الرضا الوظيفي تنعكس بشكل كبير على الإنتاج والأداء في العمل وجودة العمل، وتساعد على تعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع.

وتابع: إن شهر الإمارات للابتكار يعكس توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، ويشكل نموذجاً للتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، ونحن جزء في تنظيم الحدث الوطني الأكبر من نوعه لتعزيز ثقافة الابتكار في كافة المجالات.

وقال اللواء المري إننا في شرطة دبي نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بضرورة تبني سبل التفكير الابتكاري لضمان استدامة مسيرة الازدهار والتنمية، والاستعداد لتحديات المستقبل وتطوير المشاريع عبر تحفيز ابتكار حلول ذكية ومستدامة، واستشراف المستقبل في العمل الأمني، وتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الابتكارات المتميزة في إدارة المشاريع وتطبيقها.