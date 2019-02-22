«زايد للإسكان» يشارك في الابتكار برأس الخيمة والفجيرة

المصدر: دبي - البيان

شارك برنامج الشيخ زايد للإسكان في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة بمجموعة من الفعاليات والمبادرات أبرزها وحدة الخدمات المتنقلة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمسار الذكي للمهندسين وتطبيق «مسكني الافتراضي».

وقال عبدالله الحساوي الرئيس التنفيذي للابتكار في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج حريص على المشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في كافة إمارات الدولة تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية الإمارات الوطنية للابتكار الرامية إلى الانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة البرنامج في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في رأس الخيمة والفجيرة لعرض أبرز المبادرات الابتكارية التي أطلقها البرنامج خلال هذا الشهر.

وشارك البرنامج بوحدة الخدمات المتنقلة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والتي تُسهم في الوصول لهذه الفئات وتسهيل إجراءاتهم للحصول على خدمات البرنامج، كما تقوم الوحدة بتقديم الاستشارات السكنية فيما يخص المسكن من خلال المهندسين المختصين في البرنامج.

كما استعرض البرنامج مبادرة نظام «المسار الذكي» للمهندسين الميدانيين ومديري المشاريع والذي يعمل على إدارة تلقائية لزيارة المواقع استناداً إلى بيانات وإحداثيات محددة مسبقاً .

واستعرض البرنامج تطبيق «مسكني الافتراضي» والذي يُتيح للمستخدمين عرض النماذج السكنية بطريقة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى عرض مميزات كل نموذج ومخطط البناء وعدد الغرف وموقع النموذج على الواقع في الحي السكني.