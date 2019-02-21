3 طالبات يبتكرن جهاز استشعار لمرض «الذئبة الحمراء»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ابتكرت 3 طالبات من مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، جهاز استشعار لأعراض مرض «الذئبة الحمراء»، وهو مرض مناعي ذاتي يقوم فيه الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا والأنسجة السليمة في الجسم، ويصيب المفاصل، وهناك ما يقارب من 70% من أمراض الذئبة هي حالات الذئبة الحمامية التي يمكن أن يتم تشخيصها وتتبعها بشكل خاطئ، ما يؤثر على صحة وسلامة المصابين بهذا النوع من المرض.

وعرضت الطالبات هند خالد الهرمودي وعائشة عبد الله الزرعوني وهنوف مهدي الشقاع ابتكارهن ضمن معرض «بالعلوم نفكر»، ونفذن الابتكار تحت إشراف المعلمة نفيسة الجبَان، وأوضحن أن الجهاز يستشعر حالة المريض وقياس التهاب المفاصل بشكل آلي، ومن ثم يتم إرسال بيانات الحالة إلى الطبيب المختص عبر تطبيق ذكي تم ابتكاره من قبل الطالبات.

ومن ثم يقوم الطبيب بدراسة حالة المريض عن بعد وتحديد الجرعة المناسبة للحالات عبر التطبيق الذي تم ربطه بمضخة إلكترونية تقوم بضخ الجرعة المناسبة للمريض في الوقت المناسب من دون الحاجة لمراجعة المريض وتأخر الحصول على الجرعة المناسبة وتجنب الآثار السلبية لهذا المرض.

ويهدف الابتكار إلى تسهيل حياة المصابين بمرض الذئبة الحمراء وعلاج التهاب المفاصل الذي يشكل أحد أهم وأكثر الأعراض انتشاراً لمرض الذئبة الحمراء، والعمل على تقليل نسبة الزيارات الشهرية إلى الطبيب، وتقليل تكاليف علاج هذا المرض المناعي.

ويسهم الاختراع في تحقيق رؤية الإمارات 2021 المتمثلة في توفير نظام صحي بمعايير عالمية وتحقيق الريادة في مؤشرات جودة الرعاية الصحية وتبني المفاهيم الجديدة في مجال صحة المجتمع من خلال العلاج عن بعد والتقليل من الزيارات الدورية للمرضى إلى المستشفيات.

وأفادت الطالبات أن الابتكار جاء نتيجة ملاحظتهن زيادة الإصابة بأمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على أكثر من 5% من سكان الدول النامية، إضافة إلى إصابة 1 من كل 20 شخصاً في أوروبا وأمريكا الشمالية بنوعين من أمراض المناعة الذاتية، ووجود ما يقارب 20% من سكان الدولة يعانون من أمراض الروماتيزم وفق إحصاءات جمعية الإمارات لأمراض الروماتيزم.

وأوصت الطالبات بتبني هذه الفكرة من قبل الجهات المختصة وشركات صناعة المعدات الطبية للتخفيف من أعراض هذا المرض وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب مع التقليل من عدد مرات زيارة الطبيب، وتجنب الجهد والوقت والمخاطر الجانبية المترتبة على هذا المرض وأعراضه الصحية.

ومن جانبها، أكدت نفيسة الجبَان مشرفة المشروع: «أن مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء تحرص دائماً على المشاركة في معرض بالعلوم نفكر، وتقوم بتوفير كل سبل الدعم والتوجيه والإرشاد لطلاب المدرسة لضمان نجاح مشاركتهم في هذا المعرض».