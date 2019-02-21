ضاحي خلفان يبحث التعاون مع جامعة عجمان

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، يرافقه الدكتور عبد الله الشاذلي، المدير التنفيذي لمكتب التطوير في الجامعة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره العميد أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بحث سبل تعزيز التعاون مع الجامعة، وكيفية الاستفادة من التخصصات العلمية التي تدرس فيها، كما استعرض الدكتور الصغير أهم المساقات العلمية التي استحدثتها جامعة عجمان، والتي تساير متطلبات سوق العمل، ورغبات الدارسين.

وفي ختام اللقاء، قدم معالي الفريق ضاحي خلفان للضيف درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة.