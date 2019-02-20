مركز حماية الدولي يوعي طلبة «التقنية» من الأخطار المحدقة

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، فعالية توعوية بكليات التقنية العليا للطلاب بدبي، والتي تأتي ضمن سلسلة برامج المركز التثقيفية والهادفة للالتقاء بالطلاب بكافة مراحلهم الدراسية، سعياً من إدارة المركز لرفع مستوى الثقافة التوعوية حول أضرار المخدرات، وأثر صديق السوء بحياتهم الحالية والمستقبلية.

وألقى العقيد عبدالله حسن مطر الخياط، مدير مركز حماية الدولي، محاضرة توعوية للطلاب بعنوان «أنت صاحب القرار»، بحضور الأستاذ أحمد الملا مدير إدارة شؤون الطلبة بالكلية، وعدد من الكوادر التدريسية والإدارية بالكلية.

وأكد خلال المحاضرة، أن على الطالب تحديد مستقبله، ليسير وفق منهجية سليمة تحفظه وتحفظ مستقبله وعائلته من الأخطار المُحدقة به، كخطر الصديق السيئ الذي يتربص بالشاب مُتحيناً فرصة ضعفه ليقتنصها ويوقع بالشاب إما بالمخدرات أو بأي جُرمٍ آخر.