طالبتان تبتكران سترة للعمال تقي من الحرارة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

حرصاً منهما على ربط ابتكاراتهما باحتياجات المجتمع، فضلاً عن ربطها بالواقع العملي في الميدان الخارجي، ابتكرت الطالبتان هند عيسى عبدالكريم.

وبدور اليوسف، في الصف الـ 12 من مدرسة المواكب الثانوية بدبي، سترةً واقية ومبردة للعمال الذين يعملون في الأجواء الحارة، وتمتاز السترة بقدرتها على تبريد أجساد العمال ووقايتهم حرارة الشمس من خلال تقنية ذكية تتكيف بحسب درجة حرارة الطقس الخارجية، ما يجعل العمال في الأماكن الخارجية على دراية ومهارة في أداء مهامهم واختصاصاتهم على أكمل وجه.

فكرة

وتعمل فكرة المشروع على آلية ذكية، إذ تحتوي السترة على أنابيب صغيرة يسري فيها سائل بارد، ما يدفع باتجاه تبريد جسم العامل وبالتالي رفع كفاءته الإنتاجية، وحمايته من خطر الإصابة بالإنهاك الحراري، خصوصاً خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

كما يمكن استخدامها من قبل الأشخاص من محبي التريض في الأجواء الخارجية، حيث يسمح الابتكار للأشخاص بالخروج في الشارع والمشي تحت أشعة الشمس، دون الخوف من الإصابة بضربة شمس، وبذلك فهي تخدم كثيراً من الناس ممن لا يستطيعون تحمّل حرارة الصيف، لا سيما في منطقة الخليج العربي التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشدة لدرجة قد تؤدي إلى متاعب صحية.

شكر

وقالت الطالبتان إنهما من واقع متابعتهما يومياً لمشهد العمال الذين يعملون في المواقع الإنشائية تحت حرارة الشمس، فكرتا في طريقة تعزز وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل، وتحمي العمال من الإصابة بفعل الحرارة، خصوصاً خلال بذل مجهود كبير في أوقات الظهيرة، حيث الحرارة الشديدة، وبالتالي وُلدت فكرة السترة المبردة.

وأعربت الطالبتان عن بالغ شكرهما إلى القيادة الرشيدة التي تحرص على إمداد الطلبة والشباب بالمزيد من الثقة والطموح لتحقيق ما يصبون إليه، وإطلاق العنان للأفكار وتحويلها إلى واقع يخدم المجتمع والوطن، كما تقدمتا بالشكر لمعلم الفيزياء المشرف على المشروع نبيل مرتضى.