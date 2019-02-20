مليون درهم من «أم القيوين الخيرية» رسوم دراسية للطلبة المعسرين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

وزعت جمعية أم القيوين الخيرية خلال الفصل الدراسي الثاني أجهزة حاسوب محمولة على طلبة الكليات والجامعات لمساعدتهم على إكمال مسيرتهم الدراسية.

كما أنفقت الجمعية منذ بداية الفصل الثاني وبتوجيهات من الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة الجمعية مليون درهم رسوماً دراسية للطلبة المعسرين من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وبحسب عيسى بلحيول مدير الجمعية فإن الجمعية أنفقت العام الماضي 2018 ما يقارب مليوناً و750 ألف درهم لكافة الطلبة.

تكافل

وقال بلحيول إن توزيع الكمبيوترات المحمولة يأتي ضمن خطط عمل الجمعية بشكل سنوي لدعم كافة فئات المجتمع وتوفير بيئة دراسية ناجحة للطلبة ما يعد إحدى صور التراحم والتكافل الاجتماعي، مبيناً أن الجمعية الخيرية وضعت خططاً مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها خلال عام (التسامح)، وهي جملة من المشاريع الخيرية والنوعية التي سوف تطال كافة شرائح الإمارة، خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية كالإشراف على إقامة وإدارة المشاريع الخيرية ليكون عائدها لصالح الفقراء والمحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة.