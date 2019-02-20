جامعة الإمارات تكرّم الفائزين بجائزة «الرئيس الأعلى للابتكار»

المصدر: العين - وام

كرّم سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الفائزين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وطلبة الجامعة بجائزة «الرئيس الأعلى للابتكار» بدورتها الـ 4 بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبدالله البيلي مدير الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة على أهمية دور الابتكار للطلبة والباحثين في جامعة الإمارات وحرص القيادة الرشيدة على الحفاظ على مكانة الإمارات كنموذج متقدم في بناء اقتصاد المجتمع المعرفي.

وقال : «إن الابتكار في جامعة الإمارات أصبح ثقافة راسخة لدى باحثيها وموظفيها وطلبتها ونسعى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ورسم مستقبلها بفعالية وكفاءة من خلال تقديم مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق في مجالات التقنيات والطاقة المتجددة والنقل والقطاع الصحي والتعليم وعلوم الفضاء».

ومن بين المشاريع الفائزة وفق المعايير العلمية للجائزة 3 مشاريع ابتكارية في محاور التكنولوجيا والصحة والفضاء من فئة الطلبة، ومشروعان في محاور مصادر المياه والطاقة المتجددة من فئة أعضاء هيئة التدريس، ومشروعان في محاور التكنولوجيا والفضاء من فئة الموظفين.