فاطمة بنت زايد تشهد تخريج 195 طالبة من دفعة «عام التسامح» بجامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين أمس، احتفال جامعة عجمان بتخريج 195 خريجة من الفوج الأول للدفعة الـ28 .

والتي تحمل شعار: «عام التسامح»، منهن 31 من حملة الماجستير و164 من البكالوريوس. كما شهدت احتفالية التخريج قرينة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، وقرينة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان الشيخة عائشة بنت سرور الظاهري.

ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وعدد من الشيخات ومديرات المدارس والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وأمهات الخريجات وضيفات الحفل.

وأكدت معالي جميلة المهيري المتحدثة الرئيسية في حفل التخريج في كلمة بهذه المناسبة: «نحن نعيش في دولة اهتمت بالمواطن وغير المواطن، ووفرت فرصاً عديدة للجميع، وكان شرطها الوحيد أن تثابر وتقدم لنفسك ولغيرك، دولة ركزت على الإنسان وتنميته، وما أجمله من شعور عندما نكون جزءاً من رد الجميل لهذه الدولة وإعطاءها ولو الشيء البسيط.

والآن هذه البداية الجديدة التي تقفون أمامها هي مفتاحكم في تحقيق هذا الشيء وأكثر منه، أن الجامعة وأساتذتكم وجميع الخبرات التي مررتم بها في مرحلة الجامعة جميعهم قدموا لكم الكثير، والآن جاء دوركم في الانطلاق وإبراز ما تعلمتموه في جميع الخبرات الجديدة التي ستمرون بها».

ومن جانبها تقدمت الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة في جامعة عجمان في كلمة الجامعة بهذه المناسبة بالشكر والامتنان إلى قرينة حاكم عجمان على دعمها لجامعة عجمان ورعايتها الدائمة للعلم والمعرفة والشباب وتحفيز الروح الإيجابية لديهم.

وتوجهت بالشكر إلى أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، على ما قدموه من دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة طوال مسيرتهم التعليمية، كما هنأت الخريجاتمتمنية لهم التوفيق في حياتهن العملية.

وتسلمت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان درع الجامعة التذكارية من الدكتورة نهلة القاسمي تكريماً لجهودها في خدمة العلم ، كما قدمت الشيخة فاطمة بنت زايد دروعاً تذكارية للوزيرات اللاتي حضرن الإحتفالية.