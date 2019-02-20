افتتاح مختبر التصميم البحثي في «جامعة محمد بن راشد للطب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أول جامعة طبية في مدينة دبي الطبية، عن افتتاح مختبر للتصميم البحثي؛ بهدف توفير مركز عالمي يحتضن الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ومن المقرر أن يكون مركزاً لاحتضان ودعم الحلول الصحية الابتكارية، التي من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مما يعود بالنفع على المرضى، ويؤدي إلى رسم ملامح جديدة لمفهوم الرعاية الصحية.

وقال الأستاذ الدكتور هوميرو ريفاس، أستاذ الجراحة والعميد المشارك لشؤون الابتكار والمستقبل في الجامعة: «يأتي تأسيس مختبر التصميم في إطار رؤية الجامعة إلى أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية، ويفتح مختبر التصميم أبوابه للمبدعين والمبتكرين، كما يتيح للأفراد من مختلف التخصصات مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية مع التركيز على صحة المرضى ومصلحتهم في المقام الأول».

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي عميد كلية الطب في الجامعة: «الطلبة بحاجة إلى طرق تعليم مختلفة ومتطورة، وسيوفر المركز أداة تعليم رقمية تعزز من مسيرتهم التعليمية ليصبحوا قياديين في مجال الرعاية الصحية في المستقبل، وسيشكّل نقطة جذب محورية للمفكّرين المبدعين».

وسيستضيف المختبر محاضرات وفعاليات لتشجيع الابتكار، في سياق أهداف جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التي تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها، كما سيحتضن مشاريع بحثية للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية.