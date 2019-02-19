حميد النعيمي: الإمارات متقدمة في المناهج الجامعية عالية المستوى

المصدر: عجمان - وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل تخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من خريجي جامعة عجمان تحت شعار «عام التسامح»، والذي أقيم في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان في هذه المناسبة بالنهضة والتطوير المستمرين في مسيرة التعليم، التي قطعت شوطاً كبيراً للوصول لكل مواطن ومقيم، وأصبحت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تقديم مناهج جامعية عالية المستوى في جامعاتها وحققت كذلك الكثير من الإنجازات في شتى الميادين.

ويرجع الفضل في ذلك لمسيرة النهضة الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين يولون اهتماماً منقطع النظير ويبذلون كل غالٍ ونفيس من أجل توفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه وازدهاره.

وقال سموه إن اختيار شعار هذه الدفعة من خريجي الجامعة جاء لما تتمتع به دولة الإمارات من قيم وتسامح ديني وتعددية ثقافية وقبول الآخر وينعم في ربوعها أكثر من 200 جنسية بالحياة الكريمة والاحترام والسلام والأمن والاستقرار، حيث كفلت قوانين الإمارات للجميع العدل والاحترام والمساواة وجرّمت الكراهية والعصبية وأسباب التفرقة والاختلاف.

وأكد سموه أن جامعة عجمان تعد واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية والمعرفية والإبداعية ليس في إمارة عجمان أو الإمارات فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والعربي.

وتسعى دائماً للتميز والحضور الفعّال في كل المناسبات الداخلية والخارجية ولها علاقات متميزة على الأصعدة كافة، وهي جامعة متجددة دائماً سواء على صعيد اعتماد كليات جديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها أو من خلال التحديث المستمر لبيئة الجامعة التعليمية التي وضعتها في مصاف الجامعات ذات المكانة المرموقة، التي أدت إلى استقطاب نخب مميزة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة.

وتضم هذه الدفعة 344 خريجاً وخريجة من مختلف الكليات والتخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير، منهم 149 خريجاً تم تخريجهم أمس.

حضر مراسم حفل التخريج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم.

وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين.

مراسم

وكانت مراسم حفل التخريج قد بدأت بوصول صاحب السمو حاكم عجمان ومرافقيه إلى قاعة الاحتفال وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، كلمة كونه متحدثاً رئيساً لهذا الحفل، أعرب فيها عن سعادته وشكره لجامعة عجمان لدعوته لحضور احتفالها بتخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة والعشرين من طلابها تحت شعار «عام التسامح»، وأن يشاهد هذا العرس الأكاديمي الذي يمثل محطة مشرقة في تاريخ الجامعة.

وقال إننا اليوم نحتفي معاً بالخريجين والخريجات من جامعة عجمان التي تقوم بدورها المهم في تقدم الوطن وتحقيق كل ما نصبو إليه من تنمية وعزة وتقدم واستقرار.. معرباً عن سروره لاتخاذ «عام التسامح» اسماً لهذه الدفعة من الخريجين والخريجات.

تأكيداً على اعتزازنا وفخرنا بما يمثله عام التسامح من رؤية حكيمة لقادة الدولة في أن التسامح هو وسيلة الانطلاقة الناجحة إلى آفاق المستقبل نرى فيه تجسيداً مهماً لمعاني الأخوة والإنسانية والثقة بالذات والاعتزاز بالهوية الوطنية، بل نرى فيه دافعاً قوياً كي تظل الإمارات باستمرار في الطليعة والمقدمة بين دول العالم أجمع تحتفي بالقيم الإنسانية النبيلة وتحقق بعطائها وإنجازاتها.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن النموذج الحضاري والإنساني الرائع الذي تمثله دولة الإمارات في مجالات التعايش السلمي والتسامح الديني والانفتاح الثقافي والحضاري قد نما وتطوّر نتيجة توجيهات وجهود قادة الدولة المخلصين بدءاً من المؤسس العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة الله ورضوانه، الذي علّمنا أهمية قبول التعددية والتنوع في أفكار ومعتقدات البشر وأهمية احترام خصوصياتهم وثقافاتهم والسعي المخلص نحو التعاون والعمل المشترك معهم في كل ما يحقق النفع والخير للجميع.

بعد ذلك ألقى الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، كلمة رفع من خلالها لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، أسمى آيات الشكر والامتنان على دعمه الكريم ولرعايته الدائمة للعلم والمعرفة والشباب وتحفيز الروح الإيجابية لديهم، مقدراً تقديراً عالياً الجهود الدؤوبة والدعم المستمر الذي يقدمه سموه ومتابعته الحثيثة لبرامج وخطط ومشاريع الجامعة.. كما وجّه جزيل الشكر لمجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على كل ما قدموه من دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة طوال مسيرتهم التعليمية.

تكريم

وكرّم صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة رئيس اللجنة التنفيذية، خريجي دفعة «عام التسامح»، وتم تسليم شهادات التخرج لخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات والمتميزين.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

وأهدى صاحب السمو حاكم عجمان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان درع جامعة عجمان تقديراً لدوره في دعم مسيرة التعليم والتسامح ولتشريفه حفل تخريج دفعة عام التسامح.

وتلقّى صاحب السمو حاكم عجمان درع الجامعة بهذه المناسبة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي الذي قدم درعاً مماثلة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وتحتفل الجامعة غداً بتخريج 195طالبة، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، من مختلف الكليات وفي درجتي الماجستير والبكالوريوس بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض.

من جانب آخر قام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والحضور بافتتاح المجمع الطلابي بالجامعة قبل مراسم الاحتفال بتخريج الفوج الأول من دفعة «عام التسامح» .

واستمع سموه إلى أهمية هذا المبنى الذي جاء نظراً للنمو والتطور الذي شهدته الجامعة خلال السنوات الماضية حيث جاءت فكرة إنشاء المجمع الطلابي الذي يعد مبنى خدمياً متكاملاً يتوسط مبنيي الجامعة الرئيسيين، وتبلغ مساحته 14 ألف متر مربع .