جامعة الإمارات تطلق برنامج القيادات الطلابية

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج القيادات الطلابية، بهدف تنمية المهارات القيادية للطلبة وتوفير التدريب الفعّال على القيادة مع التركيز على النمو الشخصي ومشاركة المجتمع، يقدم البرنامج ندوات وأنشطة تفاعلية تركز على تطوير الصفات المؤهلة لأن يكون الشخص قائداً ناجحاً وقادراً على تحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وذلك بحضور سعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى للجامعة، والأستاذ الدكتور محمد البيلي مدير الجامعة، والدكتور عتيق جكة المنصوري النائب المشارك لشؤون الطلبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأكد الرئيس الأعلى للجامعة، على أهمية إطلاق برنامج القيادات الطلابية بالجامعة، حيث إن البرنامج يكتسب أهمية استراتيجية واستشرافاً للمستقبل.

وخاصة أن العالم ينطلق اليوم بخطى متسارعة فأصبحت ريادة المستقبل ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات والعمل على تنشئة جيل متميز ومبدع بالشكل الأمثل من أجل بناء اقتصادات متكاملة قائمة على المعرفة، وتعزيز الأثر الإيجابي للشباب الذين هم قادة المستقبل.

وأضاف، أننا في جامعة الإمارات نركز من خلال رؤيتنا واستراتيجيتنا على الطلبة، شباب المستقبل الذين هم محور العملية التعليمية، والعمل على توفير الدعم بكافة أنواعه، وخلق بيئة جاذبة، لنجعل الجيل الجديد على دراية بالواقع وتطوراته وليكونوا مبتكرين للمستقبل وأصحاب ريادة وفق نظام تعليمي متطور يعزز فرص الإبداع، والابتكار والريادة.

مشروع تنمية

ومن جهته أشار الدكتور عتيق جكة المنصوري، إلى أن هذا البرنامج متاح لجميع طلبة الجامعة الدارسين والخريجين، والذي يُعد مشروعاً لتنمية المهارات القيادية لطلبة الجامعة وخريجيها عن طريق عمل الحلقات الدراسية التي من شأنها تطوير المهارات القيادية لهم ضمن بيئة تفاعلية، باعتباره فرصة للالتقاء وتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من القياديين من داخل وخارج الدولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث تغيير اجتماعي من خلال تغيير طريقة تفكير الناس في القيادة. بالإضافة إلى نشر ثقافة نموذج القيادة غير الهرمي .