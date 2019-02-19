حمدان بن راشد يقدم تبرعاً مالياً للجامعة البريطانية في دبي

قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً للجامعة البريطانية بدبي لدعم المسيرة الأكاديمية والتعليمية وتلبية احتياجات الدارسين بالجامعة.

وقام ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بتسليم شيك التبرع إلى الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة. وأعرب الدكتور الشامسي عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه اللفتة الطيبة، مؤكداً أن هذه المبادرة الكريمة ستصب في صالح الدارسين والدارسات بالجامعة في الداخل والخارج.

ولفت الشامسي إلى علاقات التعاون بين الجامعة وكلية آل مكتوم للتعليم العالي بأسكتلندا، حيث تشارك دارسات من الجامعة في دورات برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا، ويقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الكلية. دبي - وام