3 طالبات مواطنات يبتكرن جهازاً لتقليل انبعاثات الكربون

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ابتكرت 3 طالبات مواطنات جهازاً لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستخدام الهيدروجين كوقود يولد الطاقة، ويسهم في تقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة واستبداله بطاقة الهيدروجين لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

بالعلوم نفكر

ونفذ المشروع الطالبات هند الحلو، وفاطمة عبد المجيد، ومريم عيسى، من مدرسة الخليج الوطنية تحت إشراف المعلم غالب وهبي، وشاركن به في مسابقات بالعلوم نفكر 2019 الذي أقيم، أمس، في جامعة زايد بدبي.

ويهدف المشروع إلى تقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يؤدي تطبيقه إلى تحسين جودة الهواء، الصحة، والمناخ بشكل كبير، سواء تم إنتاج الهيدروجين عن طريق إصلاح البخار للغاز الطبيعي أو تحليل الهواء بالرياح.

وأشارت الطالبات إلى أنهن عرضن نموذج المشروع، وهو عبارة عن مجمع صغير يتكون من مجموعة من المنازل، ويرتكز على مصدر طاقة واحد وهو الهيدروجين، ويعتبر استخدام الهيدروجين كمصدر أساسي بدلاً من الألواح الشمسية.

وذكرن أن مدرستهن قدمت لهن الدعم الكامل، وتحرص على تطوير أفكارهن للاستفادة منها بشكل أوسع.

منصة

من جانبه، أوضح المعلم غالب وهبي المشرف على المشروع، أن معرض بالعلوم نفكر يعد منصة لتشجيع الطلبة من المدارس والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً لطرح أفكارهم المبدعة والمبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتطويرها علمياً، وحثهم على المشاركة المستمرة في هذا النوع من الملتقيات والمعارض القادرة على خلق بيئة جاذبة وقادرة على إدماج الشباب في التخصصات العلمية.

وأضاف: إن الابتكار بات ثقافة متعارفاً عليها في المجتمعات المدرسية، وهذا ما خلق أفكاراً ومشاريع طلابية إذا تم تبنيها سوف تحدث نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي.