ألف طالب من كليات التقنية يزورون معرض «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك كليات التقنية العليا في فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الرابعة عشرة، والمقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حيث تقدم الكليات في جناحها بالمعرض مجموعة من المشاريع الطلابية المبتكرة، إضافة إلى حضور أكثر من ألف طالب وطالبة من الكليات لمشاهدة المعرض والتعرف إلى الابتكارات وأحدث التقنيات في المجال الدفاعي.

وتفقّد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، جناح الكليات المشارك في المعرض، واطلع على المشاريع الطلابية المعروضة، ومنها «كاشف الإشعاع الذكي»، و«الذراع الروبوتي» لفاقدي الأطراف، الذي يعمل من خلال العضلات، «وتصميم لروبوت يوجّه عن بعد لأغراض الاستكشاف المختلفة»، وغيرها من الأفكار الطلابية المبتكرة والتطبيقية.