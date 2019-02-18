15 فائزاً بمسابقة «الأول» في «أمريكية دبي»

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الجامعة الأمريكية في دبي، أمس، بتتويج الفائزين في مسابقة «الأول»، التي نظمتها للعام الثاني على التوالي، وفاز 15 طالباً وطالبة في منافسات إدارة الأعمال، والفنون، الخطابة، الإعلام، العلوم (فيزياء ورياضيات).

وقال الدكتور عماد حب الله رئيس الهيئة الأكاديمية، إن اختيار اسم مسابقة الأول جاء ترجمة عملية من توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، حين قال: «أريد من الجميع أن يسعى للمركز الأول، وكلمة مستحيل ليست في قاموسنا في دولة الإمارات، اطلبوا المركز الأول فأنا وشعبي نحب المركز الأول». وأشار الى أن الفائز الأول في المسابقة يحصل على 100% منحة محمد بن راشد الدراسية، والفائز الثاني يحصل على 50% منحة دراسية، والثالث يحصل على 25% منحة دراسية.