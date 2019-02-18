مراقبة الأطفال الخدّج عن بعد.. أحدث ابتكارات «طبية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت منطقة رأس الخيمة الطبية عن 3 ابتكارات جديدة ضمن فعاليات مهرجان الكورنيش الابتكاري، هي: تقنية جديدة تتيح للعائلات مراقبة المواليد الخدج داخل الحاضنات عن بعد عبر عبر الهاتف المتحرك، ومشروع الإنذار المبكر لمحطة الغازات الطبية في مستشفى صقر، إضافة إلى جهاز حامل المغذي للمرضى في حالة الرغبة بالحركة يسهم في حمل المغذيات المخصصة لبرنامج العلاج.

ويقام مهرجان الكورنيش الابتكاري تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة للفترة من 15 ولغاية 21 فبراير الجاري، وتنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة.

وأوضح الدكتور عبدالله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، أن شهر الإمارات للابتكار يعد منصة مستدامة لتقديم الابتكارات وكل ما هو جديد في المجال الطبي والرعاية الصحية، من خلال استشراف المستقبل لتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصحة، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالاستفادة من التكنولوجيا في وسائل العلاج وإسعاد المرضى.

3 ابتكارات

واستعرض النعيمي، ضمن جناح المنطقة الطبية 3 ابتكارات، تتضمن تقنية جديدة تتيح للعائلات مراقبة أطفالهم المواليد الخدج داخل الحاضنات عن بعد عبر الهاتف المتحرك المتصل كاميرات المراقبة المخصصة لحضانة الطفل داخل قسم الأطفال في المستشفى والتحكم بحركة الكاميرا من داخل المنزل أو أي موقع آخر، لافتاً إلى أن التقنية الجديدة قدمتها المهندسة عائشة الكتبي في منطقة رأس الخيمة الطبية.

وأشار إلى أن هذه التقنية يتم دراستها حالياً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتطبيقها في مستشفى عبدالله عمران للنساء والولادة، التي تعد أحدث الصروح الطبية في دولة الإمارات لرعاية النساء والمواليد، لافتاً إلى أن التقنية تسهم في تقليل أعداد المراجعين على قسم الأطفال الخدج وتوفير الراحة وإسعاد العائلات عبر مراقبة أطفالهم على مدار الساعة والرعاية المقدمة لهم.

إنذار مبكر

وأضاف النعيمي: يضم الابتكار الثاني مشروع الإنذار المبكر لمحطة الغازات الطبية في مستشفى صقر، والذي يتيح تقليل زمن الاستجابة في حالة وجود ظهور غازات بالمستشفى والتعامل معها بشكل مباشر. وتابع: تم عرض جهاز حامل المغذي للمرضى في حالة الرغبة بالحركة يسهم في حمل المغذيات المخصصة لبرنامج العلاج وتسهيل الحركة للمريض دون فصل المغذيات أو الأدوية، ضمن استراتيجية المنطقة الطبية في توفير الراحة للمرضى ومرافقيهم والكادر التمريضي.

أجهزة حديثة

وأوضحت مهرة صراي المنسق الابتكاري، يتضمن جناح المنطقة خلال مهرجان الكورنيش الابتكاري، تقديم أحدث أجهزة فحص سرطان الثدي في المنزل والذي يتيح الاكتشاف المبكر عبر الفحص الذاتي تقوم به السيدة بنفسها، وفي حال اكتشاف المرض يتم التوجه للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، بالإضافة لتقديم فحوصات طبية مجانية لزوار المهرجان، وبرنامج الأفلام التثقيفية التوعوية لأفراد المجتمع، والبرنامج التدريبي للصيدلية التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشارت إلى أن فعاليات المهرجان، تتضمن دورة عن الذكاء الاصطناعي لموظفي مستشفى «راك»، ودورة استخدام الأمان للمضادات الحيوية بمركز رأس الخيمة الصحي، وتدريب عملي ساعة لايف لنشر ثقافته الابتكار بين الموظفين، وتنظيم فعالية «ابتكر فأنت المستقبل»، وفعالية «أكتشف المبتكر» بمستشفى عبدالله بن عمران، وفعالية واحة مستشفى شعم، وصندوق الأفكار الإبداعية بمستشفى شعم، وجلسة العصف الابتكاري لتطوير الخدمات الطبية بمستشفى صقر، وورشة عمل «أبتكر هوية للتغيير»، وعرض ابتكارات الموظفين وتكريم ذوي الأفكار المبتكرة على مستوى منطقة رأس الخيمة الطبية.