وفاء البلوشي.. إبداع في ابتكارات طب الأسنان

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

لا تقف طبيعة مهنة بعض الأطباء فقط على الكشف والتشخيص والعلاج فقط، وإنما دفعت ببعضهم إلى ابتكار وسائل وتقنيات طبية، تسهل وتسرع عملية العلاج.

المخترعة الدكتورة وفاء البلوشي من هيئة الصحة في دبي تخصصت وأبدعت في ابتكار الأجهزة الطبية في طب الأسنان، والتي كان آخرها عازل الأسنان، وهو جهاز دقيق جداً وصغير، ويتميز بالقوة والمرونة والمطاطية، ويتكون من ماسكة واحدة تناسب جميع الأعمار، وتستخدم في علاج العصب والحشوات، لضمان فعالية واستمرارية العلاج لفترة أطول.

تقول الدكتورة وفاء: إن كل ما علينا فعله اختيار السن المراد عزله لعلاجه وتحريك الماسكة مكان السن على الشريحة، ومن ثم شد الجهاز، ووضعها على السن دون الحاجة لمخدر ولن يسبب أي ألم أو تشققات أو جروح في اللثة حول السن المراد علاجه، ويناسب جميع الأسنان للكبار والأطفال.

ميدالية برونزية

وحصلت الدكتور وفاء على الميدالية البرونزية في المعرض الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط في الكويت، وتم تكريمها من قبل الشيخ محمد العبد الله مبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض من بين 150 اختراعاً للمشاركين من 46 دولة في يناير الماضي.

كما فازت بجائزة رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية عن اختراها عازل الأسنان وهي أول جائزة من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الاختراعات التنافسية في الرعاية الصحية.

أول ابتكار

وكان أول ابتكار للدكتورة وفاء هو جهاز رقمي لخلع الأسنان أسمته «الملقط الإعصاري لخلع الأسنان»، ويعمل بالتقنية الرقمية، من خلال إدخال أنبوب صغير في منطقة الأربطة بين السن وعظم الفك، حيث تقوم بتغيير درجة حرارة الدم لتسهيل قطع الأربطة، وبالتالي يتم خلع السن أو الضرس من دون ألم وبأقل مجهود.

وأوضحت أن الجهاز يتميز عن الطرق التقليدية من ناحية توفير الوقت والجهد، فضلاً عن أنه يغني عن استخدام العديد من الأدوات المستخدمة حالياً في خلع الأسنان، خاصة أن الطريقة التقليدية تعتمد على عدة أدوات لخلع الأسنان، حيث إن كل نوع من أنواع الأسنان له أداة لخلعها. كما أن أجهزة خلع أسنان الكبار تختلف عنها للصغار، بينما يقوم الجهاز الرقمي المبتكر بكل هذه المهام من خلال نفس الجهاز.

وأكدت أن عملية الاستشفاء تكون أسهل بكثير من خلال هذا الجهاز كونه يعتمد على كمية ضئيلة من المخدر مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أنه يحافظ على عظام الفك، كونه لا يتطلب التوسعة بين عظام الفك لخلخلة الأسنان، ما يجعل الجهاز أكثر أماناً في عملية الخلع، كما أنه لا يحتاج إلى تأمين بقية الأسنان أثناء الخلع الذي يتم بأقل تكلفة.