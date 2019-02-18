«الاتحادية للهوية» تطّلع على مبادرات شرطة العين الابتكارية

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - العين، على الخطط والمبادرات التطويرية التي تنفذها مديرية شرطة منطقة العين وممارساتها في مختبر الابتكار ودعم المبدعين من منتسبي المديرية.

ورحب العقيد محمد علي الشامسي مدير مديرية شرطة منطقة العين بالإنابة بالوفد الزائر برئاسة المقدم سيف العفريت الكويتي مدير فرع الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة بمدينة العين، وجرى تبادل الخبرات الشرطية والمعرفية.

واستمع الوفد إلى شرح حول فكرة إنشاء المختبر، والذي تم تصميمه بجهود ذاتية من قبل العاملين، واطلع على آلية عمل منصات الابتكار وأهدافها في تعزيز القدرات الإبداعية للمنتسبين، والخطط المستقبلية للمختبر في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات.

وأكد الشامسي حرص شرطة أبوظبي على دعم وتشجيع المبدعين وتنمية مهاراتهم الإبداعية، تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول 2021. حضر اللقاء العقيد محمد حمدان المنظري نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات والعقيد ليلى غريب الشامسي مدير فرع الشرطة النسائية وعدد من الضباط بالمديرية.