ماجد النعيمي: الابتكار حدث وطني يتصدر أولويات الحكومة

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، أن موضوع الابتكار في دولة الإمارات أصبح علامة مميزة وحدثاً وطنياً يحتل أولويات حكومة الإمارات وكافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف مؤسسات وأفراد المجتمع، مشيرا إلى أن الإمارات تمضي قدما في تطبيق هذا الحدث السنوي بكل تميز وإبداع، لافتاً لتوجيهات قيادتها الرشيدة التي أصبحت اليوم النموذج والقدوة في تحقيق الريادة والتقدم وصنع مستقبل أفضل لشعبها وكل المقيمين والراغبين في الاستفادة من عطائها اللامحدود.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض «صحة وابتكار» الذي نظمته منطقة عجمان الطبية في المارينا 1 بمنطقة الزوراء تحت شعار «ابتكر للصحة»، صباح أمس، بحضور حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية وعدد من المسؤولين في منطقة عجمان الطبية، وبمشاركة من عدد من المؤسسات الأكاديمية والصحية في عجمان، وذلك ضمن مشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنطقة عجمان الطبية في شهر الإمارات للابتكار.

وقال ماجد النعيمي: إن الفعاليات التي تضمنها معرض الصحة والابتكار ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص في المعرض تساهم في إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.

رعاية

من جانبه قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: إن شهر الابتكار أصبح حدثا وطنيا يتربع على أجندة الدولة يهدف إلى إلهام المبتكرين لإيجاد حلول غير مسبوقة في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، حيث يساهم التوجه والتطبيق في تعزيز مكانة الإمارات على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، لذلك تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع هذا الحدث الوطني اهتماما خاصا، فتم إطلاق استراتيجية الابتكار 2019 /‏‏ 2021 ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية تحت شعار «ريادة في ابتكار.. نظام صحي بمواصفات عالمية».

قاطرة

بدورها أوضحت الدكتورة نورة الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية والمستقبل: بما أن الابتكار يعد قاطرة التقدم والولوج إلى التقدم فإن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع ترتكز على 5 ممكنات هي: رأسمال بشري لتطوير إمكانيات الابتكار والبحوث، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات، وتعمل الوزارة على تسهيل طرق صرف التمويل للابتكار في الوزارة ومناطقها الطبية، وصولاً للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية المتقدمة عبر بناء شراكات لدعم الابتكار والبحوث.

وأضافت الشامسي: تأتي إقامة معرض الصحة والابتكار كمبادرة من منطقة عجمان الطبية للمساهمة الفعالة في إثراء شهر الابتكار والعمل على تحقيق أهدافه بصورة واقعية، وقد وجدنا تفاعلا إيجابيا من المؤسسات الصحية والأكاديمية للمشاركة في هذا المعرض، حيث ساهمت 20 جهة في المعرض وقامت بعرض برامج وابتكارات تساهم في تعزيز الابتكار.