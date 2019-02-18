ضاحي خلفان يتسلّم درع «أولمبياد الإبداع العلمي» من أمير الرياض

المصدر: دبي - البيان

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض درعاً خاصة بالحفل الختامي للتصفية النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2019»، الذي أقيم في جامعة الفيصل في الرياض، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أول من أمس، برعاية أمير منطقة الرياض، وقال معاليه بهذه المناسبة: ‏«لقد أثلجت صدري كلمات الإشادة التي قالها الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أثناء تسليمي الدرع في هذا الحفل، وأسال الله تعالى أن نكون دائماً وأبداً عند حسن ظن القادة بنا».

كما أشاد معاليه بهذا الحدث العلمي الرائع الذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة علمية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية القائمة على الابتكار والبحث العلمي.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في ‏المجالات العلمية، عبر تقديم مشروعات، وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد ‏المشروعات المتميزة، لترشيحها للمنافسة في المحافل الدولية، لتأخذ المملكة موقعها الريادي في مجال العلم والابتكار.