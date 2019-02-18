انطلاق الدورة 12 لمنتدى التعليم العالمي 26 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم وزارة التربية والتعليم الدورة الثانية عشرة لمنتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، في الفترة ما بين 26-28 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ومشاركة نخبة من خبراء التعليم من داخل وخارج الدولة تحت شعار «نلهم، نمكن، نزدهر».

يشارك بمنتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 550 عارضاً من 40 دولة، إلى جانب تقديم 250 دورة معتمدة في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم، فضلاً عن مشاركة 100 متحدث من خيرة المختصين والخبراء التربويين على مستوى العالم لإثراء تجربة المشاركين، وإطلاعهم على المستجدات في المجال التعليمي في ظل التطورات المتسارعة في تكنولوجيا التعليم.