15 ألفاً يشاركون بمسيرة «دبي العطاء» من أجل التعليم

المصدر: دبي - البيان

تقدمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أمس «المسيرة من أجل التعليم» المبادرة السنوية التي تنظمها «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تزامنت مع الذكرى العاشرة لفعاليتها السنوية. وشهدت المسيرة هذا العام مشاركة 15000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين قطعوا مسافة 3 كم- 4000 خطوة- تضامناً مع ملايين الأطفال في البلدان النامية الذين يسيرون مسافات طويلة كل يوم للوصول إلى المدرسة، وذلك سعياً للحد من عناء هذه الرحلة وجعلها أكثر أماناً لهؤلاء الأطفال.

وحرصت معالي وزيرة تنمية المجتمع على المشاركة في المبادرة المجتمعية والإنسانية؛ دعماً للجهود الكبيرة التي تبذلها «دبي العطاء» من أجل توفير التعليم السليم للأطفال والشباب ومساندتهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. وقد تخلل المبادرة مشاركة مجتمعية واسعة، في ظل مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة للمشاركين من مختلف الأعمار.

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