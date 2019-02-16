11 جامعة تشارك بمؤتمر قمة التعليم العالي في «أمريكية دبي»

المصدر: دبي - البيان

استضافت الجامعة الأمريكية في دبي مؤتمر قمة التعليم العالي في الإمارات بمشاركة 11 جامعة، وهي: أمريكية الشارقة، جامعة السوربون أبوظبي، الجامعة الكندية، جامعة ساوث ويلز، جامعة برمنغهام بدبي، جامعة هيريت ويت، جامعة إميتي، معهد دبي للتصميم والابتكار، الكلية البريطانية للأعمال والكمبيوتر، جامعة ولونغونغ، وأمريكية دبي.

حضر المؤتمر ممثلون عن مدارس ثانوية ووكلاء التعليم من 15 دولة إضافة إلى الإمارات.

وافتتح المؤتمر الدكتور طلال أبو غزالة المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة، بكلمة أكد فيها أهمية إيجاد قياديين بدلاً من المعلمين؛ لأن كل شيء موجود على الإنترنت، والمعرفة موجودة لكن بحاجة إلى مَن يطلع عليها. وأهمية إعداد الطلبة لإجراء البحوث وليس التلقين. وأشار إلى أن الطالب ليس مَن يذهب إلى المدرسة بل الطالب من يعلم نفسه. وأشار إلى أن السويد ستلغي وزارة التربية والتعليم، وفنلندا ستلغي مقررات الجغرافيا والتاريخ، فالتحول في أسلوب التعليم قد بدأ فعلاً.

كما ألقى الدكتور عماد حب الله، رئيس الهيئة الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في دبي، كلمة أكد فيها إطلاق مركز الإبداع والابتكار في الجامعة من أجل تخريج مبدعين ورياديين في مجال الأعمال.