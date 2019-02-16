«دبي الأكاديمية» و«برمنغهام» تتعاونان في تعزيز التعليم الجامعي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

وقعت مدينة دبي الأكاديمية العالمية العضو في «تيكوم»، وجامعة «برمنغهام»، اتفاقية لبناء المرحلة الثانية من حرمها الجامعي ضمن المدينة الأكاديمية، وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم مالك آل مالك، ومدير ونائب رئيس جامعة برمنغهام البروفيسور ديفيد إيستوود، بحضور معالي الدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، والقنصل العام البريطاني في دبي أندرو جاكسون.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية كونها تصبّ في جهود مجموعة تيكوم الهادفة للمساهمة بتنويع اقتصاد دبي، ودعم نمو قطاعات استراتيجية، مثل قطاع التعليم من خلال مدينة دبي الأكاديمية العالمية، تهدف إلى تعزيز تحول دبي إلى وجهة عالمية للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة خارج بلدانهم.

وبموجب الاتفاقية سيتم افتتاح توسعة الحرم الجامعي الواقع ضمن مدينة دبي الأكاديمية العالمية، في سبتمبر 2021 ويستوعب 2900 طالب، مع إمكانية التوسع في الحرم ليواكب نمو الجامعة في دبي.

وخلال حفل توقيع الاتفاقية الذي أقيم في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، اعتبر البروفيسور إد سميث، نائب رئيس جامعة برمنغهام رئيس مجلس الجامعة، أنها إنجاز لجامعة برمنغهام، مشيراً إلى استقبال الجامعة الدفعة الأولى من طلابها في سبتمبر، مؤكداً التزام الجامعة بدورها في دعم جهود الإمارات نحو النمو والتقدم الاقتصادي من خلال المعرفة والابتكار، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي كمركز تعليمي دولي متنامٍ.

تخصصات جديدة

كما أوضح أن تصميم حرم الجامعة في دبي يحاكي حرمها التاريخي في إدغبستون، وتقدم برامج أكاديمية مثل إدارة الأعمال، والاقتصاد، وعلوم الحاسوب، والهندسة الميكانيكية، وتدريب المدرسين.

جامعات عالمية

بدوره، كشف مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم لـ«البيان» أن مدينة دبي الأكاديمية العالمية بصدد استقطاب عدد من الجامعات العالمية العريقة إلى دبي بهدف نقل الخبرات التعليمية إلى الدولة، من خلال شراكات تعليمية، مشيراً إلى أن المدينة تحرص على استقطاب البرامج والتخصصات التي تتواءم مع رؤية الدولة .

تعزيز الخبرات

من جانبه، قال محمد عبدالله، مدير عام مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، إن تأسيس مقر هذه الجامعة العريقة في مدينة دبي الأكاديمية العالمية يمثل خطوة مهمة نحو علاقة طويلة الأمد ستسهم في تعزيز الخبرات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين على حد سواء. وأضاف: «يعكس حرم الجامعة المتطور الذي سيكتمل في عام 2021، المنظومة المبتكرة والضرورية لتلبية احتياجات مجتمع الطلاب الدوليين».