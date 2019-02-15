«دار المعرفة» تغرس شجرة الغاف في مقرها الجديد

المصدر: دبي - البيان

دشنت مدرسة دار المعرفة في دبي استعداداتها للانتقال إلى مقرها الجديد في الخوانيج من خلال غرس شجرة الغاف، باعتبارها الشعار الرسمي لعام التسامح، في ساحة المقر الذي سيتم افتتاحه رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شجرة الغاف شعاراً رسمياً لعام التسامح، لاستخدامه في المؤسسات الحكومية والخاصة والإعلامية وفي جميع الحملات والمبادرات والبرامج، التي تطلق خلال عام التسامح.

وأوضحت إدارة المدرسة أن شجرة الغاف في المقر الجديد ستكبر مع الطلبة كشعار للتسامح لتعزز قيم التعايش والمحبة في نفوس الأجيال وترسخ قيم وتراث الإمارات، وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي إعلاناً عن قرب اكتمال البناء الهيكلي وبداية البناء المعرفي تسامحاً وارتقاءً وتراثاً.