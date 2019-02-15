عبدالله بن سعود يحضر معرض زاوية الابتكار

المصدر: أم القيوين - وام

حضر الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار أمس معرض «زاوية الابتكار» الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما حضر المعرض الذي أقيم في مبنى الإقامة وشؤون الأجانب اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، وعائشة راشد ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والعقيد خالد يوسف بن حضيبة المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين، والعقيد سلطان راشد الشامسي رئيس لجنة الابتكار بأم القيوين وعدد من المسؤولين.

وقام الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والحضور بجولة في أرجاء المعرض الذي شاركت فيه الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى طلبة مدارس منطقة أم القيوين التعليمية وتم من خلاله استعراض مشاريع ابتكارية خدمية وصحية وتعليمية.

وفي الختام كرم الشيخ عبدالله بن سعود يرافقه اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا والعقيد خالد يوسف بن حضيبة، المشاركين والمساهمين في إنجاح فعاليات معرض «زاوية الابتكار».