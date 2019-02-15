«الهوية والجنسية برأس الخيمة» تنظم «الابتكار في العمل الحكومي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في رأس الخيمة، جلسة نقاشية بعنوان: «الابتكار في العمل الحكومي»، استضافها مجلس ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي في منطقة الظيت، بمشاركة عدد كبير من القيادات النسائية.

وعرضت فاطمة أحمد البلوشي مشرف رئيسي إسعاد متعاملين من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن فريق شهر الإمارات للابتكار في الهوية، أبرز الممارسات المطبقة في الهوية من حيث تقديم الخدمة وعرضها بشكل مبتكر، وأدارت الجلسة التي بدأتها ناعمة الشرهان بحديثها عن تألق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار في العمل الحكومي، وتنافس الوزارات على تطوير العمل بشكل لافت، والمسارعة في طرح أسئلة ومواضيع التي يود البرلماني طرحها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وطرحت القيادات النسائية التي شاركت في الجلسة أفكاراً مبتكرة وممارسات مطبقة للابتكار، وشددن على أهمية نشر الوعي بأهمية ثقافة الابتكار الفعلية المطبقة، والتي بدأت تنتشر في المجتمع.