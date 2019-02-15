ختام فعاليات شهر الابتكار في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، حفل ختام شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، الذي أقيم صباح أمس، في قاعة المدينة الجامعية.

وكرم رئيس مكتب سمو الحاكم، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، كلاً من الجهات المتعاونة، والشركاء الإعلاميين والمتطوعين، واللجان المساهمة في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، وضمت كلاً من: دائرة الحكومة الإلكترونية، دائرة الموارد البشرية، قاعة المدينة الجامعية، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شركة سحاب للحلول الذكية، شركة هلا التوصيل، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بلدية مدينة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، ومعهد الشارقة للتراث، وشركة بيئة، مركز الشارقة لريادة الأعمال، أطفال الشارقة، جمعية أصدقاء مرضى السرطان، هيئة تنظيم الاتصالات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة التغيير المناخي والبيئة، جامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة، كلية الأفق، شركة هواوي، مجموعة مطوري غوغل، شركة «آي بي إم»، شركة «دل»، شركة «كاواساكي» للروبوتات، «ساب»، «مايكروسوفت»، جامعة روتشستر للتكنولوجيا، مجلس شباب الشارقة، المؤسسة الاتحادية للشباب، الابتكار للاستشارات والدراسات الإدارية، آفاق التمييز للاستشارات والتدريب، و«ايد إمباكت»، «سمارت أي أو تي»، مركز دبي لتقنية البلوك تشين، شركة برو ترينينج.

كما تم تكريم الشركاء الإعلاميين والجهات الإعلامية، وضمت: هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، إذاعة الشارقة، إذاعة «بلس نايتي فايف»، الشارقة 24، مركز الشارقة للاتصال، سما دبي، صحيفة الخليج، صحيفة البيان، صحيفة الاتحاد، وكالة أنباء الإمارات، قناة الإمارات، برق الإمارات، صحيفة خليج تايمز، صحيفة جلف تودي، صحيفة الرؤية، شبكة أخبار عجمان، شبكة العين الإخبارية، موقع 24، شركة 971 ميديا. وتضمن الحفل، عرض فيلم يرصد أبرز محطات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة لعام 2019.

وشهد شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، إقبالاً كبيراً من الجمهور، وتضمن العديد من الورش والفعاليات الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كمركز ابتكار عالمي، إلى جانب غرس ثقافة الابتكار في نفوس أبناء المجتمع.

وحضر حفل الختام كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وأحمد عبيد القصير رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية.

تفاعل

وحظيت فعاليات النسخة الـ 4 لأسبوع الإمارات للابتكار في الشارقة، بحضور أكثر من 11 ألف زائر خلال 7 أيام، وشهد الأسبوع زخماً من الفعاليات، حيث بلغ عدد المشاركين في الورش 3621 مشاركاً، وحظي بتفاعل 282 ألفاً مع حسابات التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام.

وأعرب أحمد القصير رئيس اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، عن بالغ شكره وتقدير لمختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، المشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يستهدف تعزيز ثقافة الابتكار، وتبني أفضل الممارسات ودعم الإبداع. وأشاد بالتطور النوعي المنشود لفعالية أسبوع الابتكار في الشارقة، بما يترجم تنامي الفكر الإبداعي، والقدرة على المنافسة والتميز، ويبشر بمستقبل حافل بالإنجاز والعطاء.

ممارسات

أعرب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن سعادته بالمشاركة في أسبوع الإمارات للابتكار في الشارقة، وناشد المبتكرين والمبدعين بتحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى ممارسات استثمارية، لتعود بالنفع على الوطن والمجتمع.