«التسجيل العقاري» في الشارقة تحتفي بموظفيها المبتكرين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وللعام الثاني على التوالي حفلاً خاصاً لتوزيع جائزة الابتكار لموظفي الدائرة، والذي كرمت من خلاله موظفيها المبتكرين، وذلك سعياً منها لترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية.

وشمل الحفل الختامي للجائزة الذي أقيم في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الإعلان عن أسماء الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى كأفضل موظفين في الدائرة لتقديمهم مشاريع وأفكاراً مبتكرة جديدة تساهم في رفع مستوى العمل بالدائرة، وتساعد على تقدم وتطور قطاع الأعمال في الإمارة، مما يقود إلى تعزيز موقع الدولة الريادي على مؤشرات التنافسية العالمية.

وفاز بالمركز الأول فريق عمل مكون من عبيد عبد الرحمن المظلوم السويدي، وسعود عبد العزيز محمد الخيال، ومحمد عبد العزيز عبد الله الياسي عن مشروعهم المبتكر «بوابة المطورين العقاريين»، بينما فاز بالمركز الثاني عبيد عبد الرحمن المظلوم السويدي عن مشروعه المبتكر «ملاكي»، وأما فراس فتحي أبو شاويش ففاز بالمركز الثالث عن مشروعه المبتكر «واتس أب الأعمال».

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: «إن هذه الجائزة تأتي ضمن سعي إمارة الشارقة بقيادتها الرشيدة إلى المضي بخطى واثقة على طريق التميز والريادة العالمي، عبر توظيف الابتكار وترسيخه كمنهجية عمل، وأسلوب حياة في القطاعات الحكومية كافة».