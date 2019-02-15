«ابتكر في عجمان» تستعرض حلول تطوير السياحة

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس عجمان للشباب أولى جلساته الحوارية بالتعاون مع برنامج عجمان للتميز، ودائرة التنمية السياحية، بعنوان: «ابتكر في عجمان»، بحضور نخبة من الشباب الواعدين والمهتمين بالقطاع السياحي، وذلك ضمن أسبوع الابتكار في مرسى عجمان.

وأكدت عائشة العوضي المنسق الإعلامي لمجلس عجمان للشباب: «أن الجلسة الحوارية تستهدف الشباب بالدرجة الأولى للوصول إلى حلول ابتكارية لدعم وتطوير القطاع السياحي في الإمارة»، مشيرةً إلى أن الجلسة ناقشت 3 محاور، تتمثل في وضع أجندة للفعاليات لاستقطاب الزائرين من داخل الإمارة وخارجها، ووضع أفكار مقترحة لتسويق وترويج هذه الفعاليات بطريقة مبتكرة، إضافة إلى كيفية توطين القطاع السياحي في عجمان.

وقالت العوضي: «إن إمارة عجمان تسعى لإثبات موقعها على خارطة العالم كوجهة سياحية، تستقطب آلاف الزوار؛ لكنها بحاجة إلى حلول ابتكارية لتطويرها، موضحة تفاعل الشباب المشاركين في طرح المقترحات الابتكارية، والتي سيتم تقديمها إلى دائرة التنمية السياحية للعمل على تنفيذها والاستفادة منها».

وأثنت على بعض الأفكار الشبابية المقترحة كتغيير بعض المسميات التي قد يرفضها بعض الأفراد لجذب واستقطاب الشباب للعمل في القطاع السياحي، وتنظيم فعاليات سياحية خاصة بالإمارة، وتنفيذ بعض الفعاليات التي تنال استقطاب واهتمام السائحين في الإمارات الأخرى والدول المختلفة، وإرسال رسائل ترويجية للأفراد بالفعاليات والأحداث المرتقبة وفقاً لدراسات مسبقة على الجمهور حول حاجاتهم ورغباتهم وميولهم واهتماماتهم.