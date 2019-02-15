«كريم» تضم أول دفعة مواطنين إلى أسطولها

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت شركة كريم، عن انضمام الدفعة الأولى من الإماراتيين إلى كباتن «كريم» في الإمارات التي تضم 14 مواطناً إماراتياً، مشيرة إلى نجاحها في استقطاب أكثر من 100 متقدم من المواطنين إلى هذا البرنامج، حيث يستعد أكثر من 30 «كابتن» آخر للانضمام إلى الأسطول في الفترات المقبلة، في لفتة تعبر عن ثقتهم بالشركة وإصرارهم للعمل في خدمة وطنهم وترسيخ صورة إيجابية ومشرقة في قلوب جميع زواره.

وأكدت «كريم» أنها تدرس طلبات انضمام مواطنات إماراتيات للعمل ضمن أسطول الشركة خلال الفترة الحالية، وتبرز تلك الخطوة التي أعلنت الشركة عنها خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، في فندق لي رويال مريديان أبوظبي، جهود «كريم» الحثيثة نحو توفير فرص عمل مجزية للمواطنين الإماراتيين وأبناء المواطنات وتأمين فرص دخل آمنة ومرنة من أجل دعم الاقتصاد المحلي في الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤى وجهود الدولة تجاه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تقديم فرص عمل تسهم في نهوض مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وتؤكد «كريم» من خلال هذا البرنامج التزامها بالمجتمع المحلي ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في الحياة العملية بشكل إيجابي.

تعاون

وقال محمد درويش القمزي مدير عام مركز النقل المتكامل في أبوظبي: «يسعدنا اليوم أن نرى ثمار التعاون مع شركة كريم والإعلان عن انضمام كباتن إماراتيين إلى طاقم الشركة، حيث تعتبر خطوة مهمة تدعم قطاع النقل في أبوظبي إلى جانب توفيرها فرص عمل للمواطنين بهدف تحسين دخلهم وخدمة مجتمعهم. وسنواصل معاً الاستثمار في التقنيات المتقدمة والاستفادة منها لضمان راحة وسلامة المجتمع كافة».

ومن جانبه، قال باسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج في شركة كريم: «انضمام الدفعة الأولى من الكباتن المواطنين وأبناء المواطنات بدولة الإمارات يعكس حسّهم الوطني وحرصهم على خدمة مجتمعهم من خلال إظهار مدينتهم بصورة متميزة في عيون زائريها. ويبرز هذا الأمر ثقة المواطنين بشركتنا واعتبارها إحدى الشركات الرائدة والموثوقة في مجال حجز الرحلات، من خلال توفير خدمات نقل متميزة عبر أسطول من المركبات الحديثة والفاخرة.

كما تلتزم (كريم) بتحقيق رؤيتها ورسالتها المنبثقة من التزامها الوطني وتأمين فرص عمل للمواطنين لتحسين دخلهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية. ونتطلع إلى مواصلة العمل إلى جانب مركز النقل المتكامل في أبوظبي الذي يعمل على تقديم جميع سبل الدعم لبرنامجنا من أجل الوصول إلى أهدافه المرجوة بنجاح».

امتنان

من ناحيته، عبر عبدالله العامري (أحد المواطنين المنضمين إلى أسطول الشركة) امتنانه لإتاحة هذه الفرصة التي تهدف إلى خدمة الدولة عبر استقبال زوّار الدولة والاحتكاك معهم وتعريفهم بالمعدن الأصلي للدولة وتقديم خدمات سياحية، الأمر الذي يعزز السياحة ويردف الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه لم يشعر بالحرج في العمل بأسطول شركة كريم لسيارات الأجرة من منطلق فيديو انتشر أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد فيه أن المواطن الإماراتي اقتحم كافة مجالات وأسواق العمل وليس هناك ما يمنع العمل بأي وظيفة مهما كانت بسيطة.

وأوضحت «كريم» أن انضمام الكباتن الإماراتيين يعتبر ثمرة تعاون الشركة مع مركز النقل المتكامل بأبوظبي، من خلال البرنامج الذي جرى إطلاقه في نوفمبر الماضي بهدف توفير حلول نقل آمنة ومريحة تلبي متطلبات واحتياجات العملاء ومنح المواطنين الإماراتيين فرصة لخدمة مجتمعاتهم عبر إظهار عاداتهم الأصيلة وتقاليدهم وقيم السعادة والكرم التي يتميز بها الشعب الإماراتي.

دورات

وتعقد «كريم» دورات تدريبية في أبوظبي لتوجيه الكباتن حول كيفية استخدام تقنية شركة كريم؛ وتقديم أفضل ممارسات القيادة وسلامة المركبات والطرق وخدمة العملاء. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كريم تقدم العديد من المزايا بما في ذلك الدعم للتقدم بطلب الحصول على تأمين المركبات بأسعار مناسبة.

وسيقود الكباتن الإماراتيون سيارات فاخرة من ضمنها لكزس ورانج روفر وجينيسس وكاديلاك ونيسان باترول ليقدموا خدمات نقل فاخرة ومريحة، تدعم ارتقاء قطاع النقل في أبوظبي بشكل يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. وتتيح الشركة الفرصة أمام المزيد من الراغبين للانضمام إليها من مواطني الإمارات وأبناء المواطنات عبر التسجيل في منصة «كريم» وقيادة المركبات الخاصة سواء بدوام عمل كامل أو جزئي. وستكون رسوم الخدمة متوافقة مع رسوم سيارات الأجرة في أبوظبي، كما سيكون بمقدور العملاء حجز رحلاتهم من أي مكان تتوفر فيه الخدمة في أبوظبي.

فرصة

تتيح الشركة الفرصة أمام المزيد من الراغبين للانضمام إليها من مواطني الإمارات وأبناء المواطنات عبر التسجيل في منصة «كريم» وقيادة المركبات الخاصة سواء بدوام عمل كامل أو جزئي. وستكون رسوم الخدمة متوافقة مع رسوم سيارات الأجرة في أبوظبي، كما سيكون بمقدور العملاء حجز رحلاتهم من أي مكان تتوفر فيه الخدمة في أبوظبي.