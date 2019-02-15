المقهى التربوي يناقش منظومة المدرسة الإماراتية في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمنطقة العين الجلسة النقاشية الخامسة من برنامج «المقهى التربوي»، وذلك برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أستاذ جامعي في كليات التقنية العليا بالعين، وحضور عضوات المقهى التربوي، ونخبة من المعلمات والتربويات.

وتمت في الجلسة مناقشة موضوع المدرسة الإماراتية والتي تعد بمثابة حزمة تطويرية متكاملة تشمل كافة جوانب نظام التعليم العام بما فيها السلم التعليمي، ومسارات التعلم، والمناهج، والتعلم الذكي، والأنشطة اللاصفية، إضافة إلى الجودة والرقابة في منظومة مُحكمة بهدف التوعية بدور المدرسة الإماراتية التربوي. واستهلت الجلسة بعرض فيديو لكلمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتي قدمها في منتدى «قدوة» تحت شعار «التعليم من أجل المستقبل»، عقب ذلك تم التطرق لرؤية مئوية الإمارات 2071.

وقامت عضوات المقهى التربوي بطرح مداخلاتهن حول التوجه الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم 2017 ـ 2021.