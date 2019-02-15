أمناء «أبوظبي للإدارة» يستعرض الخطة الدراسية للعام الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع مجلس أمناء كلية أبوظبي للإدارة في اجتماعه الأول لعام التسامح برئاسة الدكتور مبارك بن مرزوق العامري، رئيس المجلس، على مخرجات الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد وإنجازات الكلية لعام 2018 والاستعدادات لتخريج دفعة عام التسامح من طلاب برامج الكلية للماجستير خلال مارس المقبل.

واستعرض المجلس بحضور الأعضاء، أحمد شبيب الظاهري، والدكتور طيب كمالي، والدكتور سليمان موسى الجاسم، والبروفيسور عبدالله أبونعمة، رئيس الكلية، الخطط الاستراتيجية للكلية والبرامج الأكاديمية والتشغيلية واعتماد لوائحها التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين تنمية المهارات والوظائف من خلال ما تقدمه الكلية من برامج واستشارات ومبادرات استراتيجية وبحوث علمية.

وتقدم الدكتور مبارك العامري في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الكلية بالشكر لمحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي، على دعمه المستمر للكلية وبرامجها لخدمة الوطن وبناء جيل مزوّد بالمعارف والعلوم.

وعرض البروفيسور عبدالله أبو نعمة، رئيس الكلية، أمام المجلس الخطة التطويرية للكلية متضمنة المسار الاستراتيجي بمحاوره المختلفة ورؤيتها المستقبلية والمبادئ التي تقوم عليها والنتائج المتوقعة.