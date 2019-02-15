«المهندس المبتكر» ورشة تثقيفية للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بلدية الشارقة خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار العديد من الورش التفاعلية للكبار والأطفال شملت مواضيع عدة وعناوين متميزة، حيث نظمت البلدية للأطفال ورشة «المهندس المبتكر» و«الميكانيكي المبتكر»، وتعريف الأطفال بطريقة عمل جهاز المواقف العامة بطريقة مشوقة ومبتكرة من خلال ورشة «تعرف على منظم»، ومساعدتهم في ابتكار سماد طبيعي من مخلفات الغذاء من خلال ورشة «أصنع غذاء نبتتي»، وتجهيز حقيبة غذائية صحية في ورشة حقيبة الغذاء المثالية، وتعليم طريقة التسوق بطريقة ذكية من خلال ورشة «أتسوق بذكاء»، والعديد من الورش الأخرى كمختبر المرح ومصلح الإطارات المبتكر والبيطري المبتكر.

واختتمت بلدية الشارقة مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، وحرصت البلدية على التواجد في هذا الحدث لتقدم تميزها ونجاحها من خلال العديد من الابتكارات وورش العمل الابتكارية، لترسيخ مفهوم الابتكار والإبداع ولتساهم هذه الورش إسهاماً فعالاً في تشكيل رؤى واضحة أمام المبتكرين أو الذين يسعون لتطبيق أفكارهم وتقديم نصائح عديدة لهم للاستفادة منها في الوقت الحالي وعلى المستوى البعيد.

وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: «أن شهر الإمارات للابتكار يعتبر فرصة حقيقية لعرض أبرز ما توصلت له مختلف الدوائر من خدمات وتسهيلات على الناس، كما يعتبر بيئة خصبة تحتضن أبرز الأفكار الابداعية»، وحرصت البلدية على المشاركة بعدد من المشاريع والورش لتؤكد أن الابتكار نهج تسير عليه وسمة من سمات عملها، في ظل بيئة عمل متميزة وموظفين يسعون للأفضل دائماً، وتنافس إيجابي لتقديم اقتراحات وأفكار وابتكارات تحقق الأهداف المنشودة.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية عرضت خلال هذه المشاركة نموذجاً مبتكراً لمحطة ضخ متنقلة، وهي مضخة السد المضخة المبتكرة المتنقلة ذات الدفع الرباعي ومحمولة على شاحنة تم تخصيصها لجميع العمليات المصاحبة للصرف الصحي والتحكم في السيول، ولها مميزات عديدة تخدم سير العمل.