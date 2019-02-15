انطلاق فعاليات مختبر الابتكار للثروة المعدنية

المصدر: العين - وام

انطلقت فعاليات مختبر الابتكار للثروة المعدنية والجيولوجيا الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع كلية العلوم في جامعة الإمارات تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

وحضر الفعاليات أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والصناعة، والدكتور أحمد مراد عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشركات البترول والجهات التعليمية وعدد من الشركات التعدينية العاملة في القطاع الخاص.

وقال أحمد محمد الكعبي: «إن عقد هذا المختبر يأتي تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز الابتكار في الدولة والذي أصبح منظومة متكاملة وثقافة مجتمعية وحكومية راسخة وسياسة وطنية واضحة تستشرف المستقبل. وقال الدكتور أحمد مراد: «إن المختبر يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تنتج عن الابتكار والبحث والعلوم والتقنيات لتكون أساساً لبناء اقتصاد تنافسي منتج قائم على المعرفة».

وتتناول الفعاليات مناقشة عدد من المحاور المتصلة بالثروة المعدنية والجيولوجيا في الدولة مثل: «استراتيجية قطاع التعدين واستشراف مستقبل قطاع الثروة المعدنية، وبناء مؤشرات الجيولوجيا والثروة المعدنية وفقاً للخطة الاستراتيجية 2017 ـ 2021، بالإضافة إلى توحيد المسميات والأعمار الجيولوجية للطبقات الصخرية حسب المعايير الدولية، وتطوير واستحداث خدمات جديدة للوزارة في هذا المجال».