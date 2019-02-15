«الشارقة لحماية الطفولة» تنظم ندوة حول الابتكار في التربية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت شبكة الشارقة لحماية الطفولة، ندوة بعنوان: «الابتكار في التربية من منظور قانوني وتربوي ونفسي»، وذلك في مقر مجلس الخالدية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ومركز الشارقة لصعوبات التعلم، وبرعاية دائرة شؤون الضواحي والقرى، وجمعية الشارقة التعاونية، وذلك ضمن مشاركتها بفعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، وتحدث في الندوة، الدكتورة غادة أحمد من مركز الشارقة لصعوبات التعلم، والمحامية إيمان الرفاعي من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والمستشارة هند البدواوي.

وركزت الندوة على أهمية ومكانة الابتكار في التربية، من جوانب مختلفة، خصوصاً الجوانب النفسية والقانونية والتربوية، وأهمية التنشئة الاجتماعية، ودورها في التشجيع والتحفيز، من أجل أن يكون الابتكار عنواناً كبيراً في كل المجالات التي من شأنها أن تشكل قيمة مضافة حقيقية ونوعية من أجل الأطفال والارتقاء بوعيهم.