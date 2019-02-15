«مركز الإمارات للدراسات» يشارك بالروبوت «بيبر»

المصدر: أبوظبي - وام

شارك مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في فعاليات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن شهر الابتكار، وذلك في إطار دور المركز في دعم مؤسسات النفع العام، والمساهمة في دعم البرامج والفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة بفاعلية وشراكة وإيجابية.

وجاءت مشاركة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في هذه الفعالية، من خلال برمجة الروبوت الآلي الخاص بالمركز «بيبر»، للقيام بدور موظف خدمة العملاء، والتحدث إلى متعاملي وزارة الموارد البشرية والتوطين - مركز سعادة المتعاملين، وتعريفهم بأهم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والإجابة عن استفساراتهم بشكل ذكي ومطور، الأمر الذي يؤكد اهتمام المركز باستخدام وتفعيل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم الخدمات المجتمعية كافة، وفق أسس علمية ومدروسة، تواكب أحدث التطورات التكنولوجية والتقنية المستخدمة عالمياً.

وأكد القائمون في الوزارة على المستوى المتطور الذي وصل إليه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في استخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن آليات عمله، إضافة إلى دوره الريادي في إثراء مجتمع ومؤسسات دولة الإمارات، بكل ما يواكب التطورات والأحداث على الصعد كافة، وخاصة التكنولوجية منها.

ورحّب المتعاملون في مركز سعادة المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بمبادرة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بتلك المشاركة من خلال الروبوت «بيبر» الخاص بالمركز، مبدين اندهاشهم من المهام التي قام بها الروبوت لخدمتهم.

يشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية استقدم الروبوت بيبر ، من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية الرائدة في مجال التكنولوجيا، في سبتمبر عام 2018، للقيام بدوره كمنظم لفعاليات المركز، من مؤتمرات وندوات ومحاضرات، مرحباً بالمشاركين والحضور والزائرين.