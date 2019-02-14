طلبة الهندسة يبدعون في تذليل العقبات أمام أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان

استعرض طلبة كلية الهندسة من جامعة الشارقة مشاريعهم الابتكارية، حيث تنوعت مشاركات الطلبة لتشمل مجالات التعليم والتعلم، والطاقة المتجددة والمستدامة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية،.

والتي برز دورها الإيجابي من خلال تصميم تطبيقات الهواتف الذكية وبرمجة التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع بشكل عام، وبالأخص ذوي الهمم والإصابات المماثلة لهم. ففي مجال الرعاية الصحية ابتكر الطلبة مصبح محمد وعلي محمد وعبد الله المعيني من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب «مشروع الكرسي المتحرك الذكي» لمرضى الشلل الرباعي.

كما ابتكرت الطالبات هالة المقداد وهند الشامسي وأبرار عبد الكريم من قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب أيضاً، «مشروع تصميم وبرمجة ذراع اصطناعية»، و«مشروع تطبيق للمكفوفين» للطالبات إسراء محمد وعلياء عبد الواحد ومريم محمد، يمَكن الشخص الكفيف من التعرف على العملات الورقية والأشخاص في حياتهم اليومية.