ابتكارات للارتقاء بالعملية التعليمية في قسم علوم الحاسوب

المصدر: الشارقة - البيان

شملت المشروعات الابتكارية في جامعة الشارقة مجال التعليم والتعلم، حيث ابتكرت الطالبات ندى إبراهيم، وفاطمة حسن.

ومثايل راشد، من قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم جامعة الشارقة تطبيقاً إلكترونياً باستخدام تقنية الواقع المعزز لتعليم أساسيات علوم الحاسوب، وذلك باستخدام ثلاثة مفاهيم وهي التعرف على أجزاء الكمبيوتر، والتعرف على النصوص من خلال مادة فيلمية تشرح المقصود بكل مصطلح من المصطلحات، ثم خاصية التعرف على الصور.

كما ابتكرت الطالبات مريم النهيدي، وسارة المنصوري، وآلاء الحمارنة، من قسم علوم الحاسوب أيضاً، تطبيقاً آخر باستخدام تقنية الواقع المعزز، يساهم في خلق بيئة تعاونية تساعد في تشجيع عملية التعلم واكتساب المعرفة بشكل أكثر تفاعلاً. وذلك بالتطبيق على علم الكيمياء، حيث يستطيع مجموعة من الأفراد المشاركة من خلال التطبيق بإجراء التجارب الكيميائية ومشاهدة تفاعلاتها المختلفة.