«متحف تفاعلي» لـ3 طلاب في الهندسة المعمارية بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قدم ثلاثة طلاب من قسم الهندسة المعمارية في جامعة الشارقة فكرة مشروع «المتحف التفاعلي» الخاص بمتحف الشارقة العلمي، وذلك خلال مشاركة الجامعة في أسبوع الابتكار الذي يقام في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

وأكد الطلاب أن الحدث فرصة لأصحاب المشاريع الابتكارية والإبداعية كي يظهروا قدراتهم للعيان، مع التأكيد على فرصة إمكانية التقاط الجهات التي تزور الحدث بعض الأفكار التي تكون على درجة من الجدية والجودة والأهمية بحيث يتم تبنيها والعمل على تطويرها والاستفادة منها.

حلول

وأوضح محمد قدسية، أحد الطلاب الثلاثة، أن الهدف من مشروعهم هو إيجاد حلول معمارية لبعض المباني في مدينة الشارقة بهدف توسعتها دون المساس بالبناء الأصلي، مشيراً إلى أنه تم اختيار متحف الشارقة العلمي نموذجاً.