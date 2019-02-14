إطلاق مسابقة «تحدّي الأمنيات» لطلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مُسابقة «تحدّي الأمنيات» لطلاب الجامعات لتكون ضمن مُبادراتها الإنسانية في عام التسامح.

وتأتي هذه المبادرة برعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

ووجهت سموها الشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم مثمنة جهود الوزارة المبذولة في الارتقاء بمستوى الطلبة وتعزيز مهاراتهم الابتكارية والإبداعية جنباً إلى جنب مع دعم تحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ استراتيجيتها القائمة على تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم.

من جانبه قال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: تمتدّ المُسابقة حتى نهاية مارس 2019، وتقوم حول الإبداع في العمل الإنساني من خلال الجهة الأكاديمية، حيث تُشجّع مؤسسة تحقيق أمنية الطلبة على إقامة فعاليات أو مُسابقات أو أحداث تنافسية إنسانية مثل الأسواق الخيرية، مسابقات جري الماراثون وغيرها ليعود ريعها لصالح المؤسسة.

وتهدف المُسابقة إلى إشراك الطلبة في البرامج التطوّعية وبرامج المسؤولية الاجتماعية، وبثّ روح الشباب في العمل الإنساني».