1000 مشارك في معرض «جيمس العالمي للابتكار»

المصدر: دبي - البيان

شهدت مدرسة «جيمس مودرن أكاديمي» في دبي والتابعة لمجموعة «جيمس للتعليم» انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جيمس العالمي للابتكار 2019»، أحد أكبر المعارض المعنية بابتكارات الشباب والريادة في المنطقة في 9 فبراير الجاري.

وشهد الحدث مشاركة أكثر من 1000 مبتكر من طلاب مدارس المجموعة من مختلف أنحاء العالم، استعرضوا خلاله حلولهم ومشاريعهم الأولية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

وقال ميك جيرنون، المدير العالمي للابتكار والبحث والتطوير في «جيمس للتعليم»: «نبحث باستمرار عن المنصات المتنوعة التي تساعد طلابنا على اكتشاف مواهبهم وتطويرها.

ويعد المعرض حدثاً بارزاً يضم مبادرات أطلقتها المجموعة لطلاب مدارسها حول العالم وهي: تحدي الابتكار العالمي، بالتعاون مع «جامعة سينغولاريتي» وكذلك برنامج «مسرّع جيمس»، ويهدف البرنامج المصمم خصيصاً لتوفير المهارات والدعم والمعارف اللازمة للانتقال بالطلاب من مرحلة المخترعين إلى مرحلة رواد الأعمال، وأيضاً تحدي «جيمس إكس بنك الإمارات دبي الوطني» لمستقبل التمويل الرقمي.