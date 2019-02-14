700 مشروع تتنافس في مسابقة بحوث طلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقت جامعة أبوظبي عدداً غير مسبوق من المشاركات في الدورة السابعة من مسابقة «بحوث طلبة الجامعات»، التي شهدت حتى الآن مشاركة أكثر من 700 مشروع بحثي، وتقام تحت رعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «بصفتنا مؤسسة تعليمية تؤمن بضرورة تزويد الطلبة بتجربة أكاديمية على أعلى المستويات، وانطلاقاً من حرصنا على وضع الطلبة على رأس قائمة أولوياتنا، عملنا في جامعة أبوظبي على تسليح الطلبة بالفرص والموارد التي تمكنهم من الاستعداد لمهنة المستقبل، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات مشاركة الطلبة الشغوفين بالبحث العلمي في مثل هذه المسابقات».

وبالإضافة إلى الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تم توسيع محفظة المسابقة في نسختها السابعة لتشمل عدداً من دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

حيث مثلت المشاركات من هذين البلدين حوالي 20% من إجمالي المشاركات. وتهدف مسابقة «بحوث طلبة الجامعات» إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع، وغرس أهمية البحث العلمي في نفوس الطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وصقل مهاراتهم في التفكير النقدي والتحليلي، وتشجيعهم على عرض مخرجات بحوثهم العلمية ونتائجها.

من جهته، قال الدكتور أشرف خليل، رئيس قسم البحث العلمي بجامعة أبوظبي: «أصبحت مسابقة بحوث طلبة الجامعات من بين أضخم وأهم المبادرات الأكاديمية السنوية على مستوى منطقة الخليج العربي، ونحن نفخر بتلقي أكبر عدد من المشاركات على الإطلاق، الأمر الذي يؤكد على النجاح الكبير الذي حققته منذ إطلاقها في عام 2013».

وستقوم لجنة التحكيم المكوّنة من عدد من الخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء الخليج بتقييم المشاركات اعتباراً من 29 أبريل 2019. وستحصل الفرق الفائزة على شهادات تقدير وجوائز تشجيعية بقيمة تتجاوز 100,000 درهم.