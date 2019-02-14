الجامعة الأمريكية تطلع على خدمات «حقوق الإنسان» في شرطة دبي

استقبلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي وفداً من كلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن زيارة تهدف للاطلاع على تجربة الإدارة في مجال حقوق الإنسان والخدمات التي تقدمها.

وكان في استقبال الوفد المقدم سعيد الهلي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، فيما ضمّ الوفد الضيف الدكتور عامر فاخوري، والدكتور أيمن الهواوشة، والدكتور إيهاب الروسان، ومجموعة من الطلبة.

وقدّم كل من النقيب راشد آل علي، والعريف محسن قائد، والمدني وفاء الزرعوني، والمدني باقر الطيب، شرحاً حول إنشاء الإدارة.

كما قدموا شرحاً مفصلاً إلى وفد جامعة حقوق الإنسان حول الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر وكل المهام التي تقع على عاتقها. دبي - البيان