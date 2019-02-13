هيئة المعرفة تبحث عن 5 رواد

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت هيئة المعرفة بدبي مبادرة نوعية بمشاركة مجلس دبي لمستقبل التعليم عبر إشراك المجتمع في المجلس حيث تبحث الهيئة عن 5 رواد للمستقبل ليكونوا أعضاء في المجلس، وليؤدوا دوراً مباشراً في تشكيل وصنع مستقبل التعليم في دبي.

العضوية متاحة في المجلس لمدة عامين، شريطة أن يكون المترشح ملتحقاً أو مرتبطاً بمنظومة التعليم على مستوى دولة الإمارات لعامين دراسيين قادمين، وذلك ضمن المواقع المطلوبة للرواد الخمسة على النحو التالي:

1-طالب بالمرحلة الثانوية



2-طالب جامعي



3-كادر مدرسي



4- كادر جامعي



5-ولي أمر



إذا كان لديك الشغف للانضمام إلى المجلس.. سواء كنت طالباً أو كادراً تعليمياً أو ولي أمر، فقط تخيل أنك تعيش أفضل حياة ممكنة في المستقبل بدبي، أخبرنا كيف صنعتها؟ ، وما الذي تعلمّته خلال هذه الرحلة؟

بادر بالتسجيل الآن وشارك أفكارك من خلال إنتاج فيديو قصير لمدة 30 ثانية، أو صورة، أو محتوى مكتوب لا يتجاوز 250 كلمة.

تقبل طلبات الالتحاق بأي من اللغتين الإنجليزية أو العربية في موعد أقصاه 18 فبراير 2019م، وذلك من خلال

(الرابط)

وفي حال تم اختيارك ضمن القائمة المبدئية للمترشحين، فسوف تتم دعوتك في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2019م.



إذا كانت لديك أية أسئلة، فإنه يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني: socialmedia@khda.gov.ae

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قد أطلق "مجالس دبي للمستقبل"، والتي تعد منصة استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ومجلس دبي لمستقبل التعليم برئاسة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أحد هذه المجالس الذي يهدف إلى إطلاق مبادرات نوعية هادفة وبناء التعاون والشراكات بمشاركة المجتمع، ما يسهم في صنع مستقبل التعليم في دبي.