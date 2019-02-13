هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة بأبوظبي

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احتفال كلية الشرطة بتخريج الدفعة التاسعة والعشرين من مرشحي الضباط ودورة الجامعيين التاسعة والعشرين ودورة الجامعيات الثالثة عشرة، والدفعة السادسة من حملة الماجستير، في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد خلال الاحتفال :" نفتخر بهذه النخبة المتميزة من أبناء الوطن ونبارك لهم ولذويهم وأهلهم تخرجهم واستعدادهم للانخراط في هذه المؤسسة العريقة التي لطالما خرجت أجيالا من خيرة الشباب المتسلحين بالعلم والمعرفة والمشهود لهم بالولاء لقيادتهم واستعدادهم التام للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء وحفظ الأمن والأمان والارتقاء بالخدمات الشرطية بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات".

و قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان التهئنة للخريجين وحثهم على أن يكونوا مثالا يحتذى .. كما قدم سموه التهئنة والتقدير لأهالي وأسر الطلبة على تخرج أبنائهم وتفوقهم.

حضر الحفل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقـل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة ومحمد بن سعيد البادي وزير الداخلية السابق والعميد الركن إبراهيم سلمان آل خليفة رئيس وفد مملكة البحرين، والعميد عبد العزيز بن عبدالله النهائي رئيس وفد المملكة العربية السعودية إضافة إلى كبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وكبار قيادات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، وكبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضر الحفل عدد من طلبة كلية خليفة الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية وأكاديميتي شرطة دبي والشارقة على حضور حفل التخريج.

كان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد قدما التهاني للخريجين بما حققوه من تفوق ونجاح داعيين إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته الحكيمة لتبقى دولتنا واحة أمن ورخاء.

وسلم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الطالب المرشح مانع أحمد الشحي، سيف الشرف، لحصوله على المركز الأول في المجموع العام والأول في العلوم الأكاديمية.. كما سلم سموه الجوائز للمتفوقين حيث تسلم الطالب المرشح علي ظافر الأحبابي جائزة قائد الاستعراض ثم أدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص للإمارات ورئيسها واحترام دستورها وقوانينها والعمل بصدق وأمانة وطاعة كل ما يصدر إليهم من أوامر.

وتم تسليم علم الكلية من الدفعة التاسعة والعشرين المتخرجة إلى الدفعة الثلاثين حيث عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، ثم هتف الخريجون بعدها ثلاثا بحياة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وتلا ذلك شلة شعرية بعنوان "كلنا خليفة" للشاعر عوض راشد السبع الكتبي.

والتقط سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية الجماعية مع مجلس إدارة كلية الشرطة والخريجين.

بدوره كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أوائل الخريجين وأولياء أمورهم بين حشود من الطلبة المرشحين من مختلف الدفعات المقبلة على التخرج وغيرها.

وكان حفل التخريج قد بدأ بدخول طابور العرض للميدان ووصول سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني، ثم قام سموه بتفقد طابور الخريجين.

و ألقى العميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة كلمة خلال حفل التخريج شكر فيها سمو الشيخ هزاع بن زايد على وقال إن احتفالنا اليوم، ثمرة لما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالعلم والمعرفة والبحث والابتكار، واليوم نزف صفوة أبناء الوطن وإخوة لهم من الدول الخليجية والعربية.

وثمن الشامسي في كلمته دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لكلية الشرطة، لتصبح صرحا شامخا من صروح الأمن والأمان.

وعقب مراسم التخريج سلم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية يرافقه العميد وليد الشامسي الشهادات للخريجين من دفعتي المرشحين والجامعيين التاسعة والعشرين والجامعيات الثالثة عشرة والدفعة السادسة من حملة الماجستير في قاعة الاتحاد بالكلية، بحضور عدد من كبار قيادات وضباط وزارة الداخلية وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة وأولياء أمور الخريجين.

يذكر أن إجمالي عدد الخريجين بلغ (247) خريجا وخريجة، بينهم (154) طالبا مرشحا و(73) من الطلبة الجامعيين وأربعة من الطالبات الجامعيات و (16) من منتسبي برنامج الدراسات العليا في إدارة الشرطة والعدالة الجنائية، ومن بين الخريجين من الطلبة المرشحين (7) طلاب من (5) دول عربية شقيقة، هم طالب من مملكة البحرين وطالب من دولة الكويت، وطالبان من المملكة الأردنية الهاشمية، وطالبان من دولة فلسطين، وطالب من جزر القمر.